- Un barbat și-a gasit sfarșitul, in urma unei crime odioase. Acesta și-a sugrumat iubita și a murit in urma unui atac de cord, in timp ce ii ingropa trupul in curtea casei in care locuiau. Cazul halucinant a avut loc in SUA. Joseph McKinnon, in varsta de 60 de ani, a decedat imediat dupa ce a ucis-o…

- Ordin de protecție de forma: Un barbat din Blaj s-a imbatat și și-a batut fosta iubita, deși ii era interzis sa se apropie de ea In lipsa unor masuri reale, soții sau iubiții agresivi cu femeile cu care iși impart viața, primesc ordine de protecție care de cele mai multe ori nu sunt respectate. S-a…

- Comunitatea romaneasca din Canada organizeaza din nou un eveniment dedicat formației timișorene Cargo la mii de kilometri distanța, in cadrul caruia va avea loc lansarea DVD-ului filmat anul trecut in cadrul recitalului susținut in memoria lui Adi Barar, liderul formației Cargo. Evenimentul va avea…

- Un barbat din Dambovița și a ucis cu sange rece soacra, dupa ce a fost parasit de iubita, fiica victimei. La fața locului se afla și concubinul acesteia, care a incercat sa intervina sa o salveze, dar a fost injunghiat și se afla in spital, in stare grava. Criminalul a fost orbit de furie și credea…

- Bihoreanul dat disparut de familie pe 21 decembrie 2021, Venkli Istvan, a fost ucis, titreaza jurnalistii de la www.ebihoreanul.ro. Crima a fost pusa la cale de sotia lui si de iubita femeii, verisoara a victimei, care i-au platit 40.000 de lei unui interlop din Valea lui Mihai, ca sa duca la indeplinire…

- Mario Balotelli, 31 de ani, atacantul italian de la Adana Demirspor, a oficializat relația cu noua sa iubita. Francesca Monti, 23 de ani, este originara din Marche, o regiune situata in estul Italiei, intre Munții Apenini și Marea Adriatica, avand capitala la Ancona. Chiar acolo s-ar fi cunoscut cei…

- La data de 15 martie a.c., in jurul orei 17:42, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat de catre un barbat cu privire la faptul ca la un restaurant de tip fast food, situat pe Sos. Bucuresti Targoviste, unui refugiat din Ucraina i a fost sustrasa geanta.Potrivit unui comunicat al…

- Forțele ruse s-au deplasat cu aproximativ trei mile mai aproape de Kiev in ultimele 24 de ore, potrivit unui inalt oficial american din domeniul apararii, dupa ce ofensiva din vestul Ucrainei sugera o noua direcție in razboi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…