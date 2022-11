Stiri pe aceeasi tema

- Un fost consilier local turdean ridica problema modului in care compania de salubritate Supercom cantarește cantitatea de gunoi menajer ridicata, pentru ca apoi sa factureze conform kilogramelor colectate, așa cum transmit facturile pentru plata. Sorin Bichiș spune ca a fost plecat din țara, in ultimele…

- Furtul ”marunt” este aspru sanționat de judecatori, in timp ce jaful de la Zoo Turda, unde au ”disparut” miliarde de lei vechi, va ramane nepedepsit, pentru prescrierea faptelor, conform ultimelor decizii ale ICCJ. ”Hoțul condamnat cu executare a furat o unghiera, cateva deodosante si trei boxe portabile.…

- Un medic stomatolog turdean, care profesa in zona Materna, a murit azi, subit, nefiind cunoscut cu afecțiuni cronice. Arcadie Boșcanean s-a nascut in Republica Moldova și avea 50 de ani. Profesa la Turda de foarte multa vreme și era cunoscut ca un stomatolog bun și atent cu pacienții sai, inclusiv cu…

- Un turdean a fost condamnat definitiv la inchisoare cu executare, dupa ce a jefuit un taximetrist și a amenințat cu moartea calatorii unui autobuz. Deși Judecatoria Turda l-a condamnat pe barbat la trei ani de inchisoare cu suspendare, plus o amenda penala de 11.500 de lei, Curtea de Apel Cluj a decis…

- Avocatul turdean Alb Traian este acuzat ca terorizeaza familia unei femei cu care a avut o relație. Femeia este farmacista in Cluj și in plangere a detaliat momentele de teroare prin care a trecut. Conform site-ului Gazeta de Cluj, „femeia a depus o plangere impotriva avocatului pe care il acuza de…

- Un barbat a fost condamnat la 1 an și 6 luni de inchisoare, de catre Judecatoria Turda, dupa ce și-a rupt in bataie nevasta. „Acesta a fost trimis in judecata in stare de arest preventiv pentru violența in familie in forma continuata, dupa ce in 30 martie și-ar fi rupt in bataie concubina, in mașina…

- Dorel Mihașan este un turdean foarte activ pe rețelele sociale, postarile sale aratand diverse probleme care exista prin oraș, dand astfel exemplu de civism la cele mai inalte cote. Cea mai recenta sesizare de acest gen face referire la gramezile de deșeuri din construcții care se arunca pe malul Arieșului,…

- Calin Petre Ferdean, zis ”Fefe”, a fost condamnat la 7 ani de inchisoare, intr-un dosar aflat pe rolul Judecatoriei Turda, in care a fost judecat pentru șantaj. In rechizitoriu se preciza ca ”in luna septembrie a anului 2019, inculpatul F.P.C. i-a furnizat in mod repetat droguri persoanei vatamate minore…