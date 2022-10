Un tribunal din New York l-a declarat pe actorul Kevin Spacey…

Juriul popular al unui tribunal civil din New York a respins joi plangerea depusa de actorul Anthony Rapp, care il acuza pe starul hollywoodian Kevin Spacey de atingeri nepotrivite si cu caracter sexual, ce ar fi fost comise in urma cu 36 de ani in timpul unei petreceri din Manhattan, informeaza AFP.