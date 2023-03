Un tren încărcat cu tehnică militară a deraiat în Brașov. Momentul, surprins de o cameră de bord – VIDEO Un tren cu 11 vagoane, incarcat cu tehnica militara, a deraiat in apropiere de localitate Beia din județul Brașov. Taburile aparțineau companiei Manevra ALTHEA din cadrul Batalionului 341 Infanterie „Constanța” și se intorceau de la un exercițiu militar desfașurat la poligonul de la Cincu. Taburile se intorceau de la un exercițiu militar Incidentul a avut […] The post Un tren incarcat cu tehnica militara a deraiat in Brașov. Momentul, surprins de o camera de bord - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

