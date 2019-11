Stiri pe aceeasi tema

- Un tren al CFR care circula pe ruta București – Targu Jiu a luat foc marți dupa-amiaza in județul Teleorman. Traficul feroviar este oprit pe magistrala 900, in dreptul localitații Maldaeni. Trenul format din cinci vagoane transporta 100 de calatori, atunci cand a izbucnit incendiul. Doua vagoane au…

- Una dintre cele doua victime ale talhariilor produse saptamana trecuta in Alexandria, județul Teleorman, este și acum sub supravegherea medicilor, in urma loviturilor primite. Femeia, care este inspector școlar, spune ca a fost urmarita și ca agresorul a lovit-o din spate in cap, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Incendiu izbucnit la o casa din Maldaeni, lichidat rapid de pompierii militari in Eveniment / on 15/09/2019 at 14:43 / Un coș de fum defect al unui gratar putea conduce la o tragedie, azi dimineața, la Maldaeni. Din fericire, intervenția rapida a pompierilor militari a dus la salvarea locuinței unui…

- Un dispozitiv, care foloseste semnale de inalta frecventa pentru a contribui la localizarea victimelor ramase captive sub daramaturile provocate de seisme si de alte dezastre naturale, a fost inventat de catre trei studenți din Indonezia.