"De 5 minute am plecat din camp, in camp am fost blocați, ne indreptam spre București. S-au rupt firele de curent, trenul nu se mai alimenta, s-a blocat totul. Eu cred ca se putea trimite un diesel sa ne tracteze, dar ne-au lasat 9 ore in camp, toaletele la refuz, am ramas in camp. Nu ni s-a oferit nimic, doar personalul de tren a incercat sa ia legatura cu cei din București, cu persoanele abilitate sa rezolve problema, ne-au incurajat ca o sa se rezolve problema", a declarat, intr-o intervenție la Realitatea PLUS, o pasagera din trenul ce fusese blocat in camp. In tren se aflau și zeci de adolescenți…