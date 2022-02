Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, judetul Timiș, la o trecere la nivel cu calea ferata, un autotren a fost lovit de un tren care circula pe relația Lovrin -Nerau.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1E, kilometrul 17, la ieșire din localitatea Rașnov catre Poiana Brașov, județul Brașov, s-a produs o coliziune intre un autoturism și o autoutilitara, eveniment rutier soldat cu ranirea ușoara a unei persoane. Traficul…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Nadlac al autostrazii A1 Deva - Nadlac, kilometrul 470, in zona localitatii Topolovatu Mare, judetul Timis, un autoturism care se afla oprit pe banda de urgenta a fost acrosat de o autoutilitara de 3,5 tone.In…

- Traficul este restrictionat, joi, pe autostrada A1 Deva - Nadlac, in zona localitatii Topolovatu Mare, dupa ce un autoturism oprit pe banda de urgenta a fost acrosat de o autoutilitara, in accident fiind ranita o persoana. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Traficul este blocat joi dimineata pe DN15 Piatra Neamt-Toplita, dupa ce o cisterna cu material inflamabil s-a rasturnat, cei care locuiesc in zona producerii accidentului fiind evacuati. ”Traficul a fost restrictionat total pe DN 15 Piatra Neamt-Toplita, localitatea Grinties, judetul Neamt,…

- Un barbat care aincercat sa traverseze in aceasta dimineata autostrada A3 a fost accidentat mortal de un autoturism. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un barbat, care se angajase in traversare, pe Autostrada A3 pe sensul Ploiesti catre Bucuresti, la kilometrul…

- ”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul a fost reluat pe un fir, alternativ, pe Centura București (DNCB), in urma accidentului produs in zona orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov.Evenimentul rutier, in care au fost implicate șapte autovehicule, s-a…

Un autoturism al Poliției Romane a fost implicat azi dupa-amiaza intr-un accident produs la ieșire din Gilau, spre Florești, dupa ce șoferul unui autoturism a ieșit de pe o strada laturalnica și s-a...