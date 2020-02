Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend vor fi montate limitatoare de viteza la alte doua treceri pentru pietoni, dupa ce la sfarșitul saptamanii trecute au fost montate limitatoare de viteza la 14 treceri pentru pietoni. ,,Aceasta acțiune este realizata in urma solicitarii Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, care…

- De astazi incepe cea de-a doua etapa de instalare a limitatoarelor de viteza. Dupa ce in weekend au fost montate limitatoare de viteza la 7 treceri pentru pietoni, de astazi, incepe montarea la acestor sisteme la alte 7 zebre. ,,Aceasta acțiune este realizata in urma solicitarii Inspectoratului de Poliție…

- Dupa o analiza a Poliției Rutiere, va fi pus in funcțiune și semaforul cu buton amplasat la trecerea de pietoni de pe strada Iuliu Maniu, mai sus de intersecția cu Vlad Țepeș (dupa curba lui Tartaga). La momentul amplasari acestui semafor, el nu a fost pus in funcțiune pentru a se putea analiza fluxurile…

- Peste 16 kilometri de benzi dedicate special transportului in comun vor fi amenajate in Brasov, printr-un proiect de peste 16 milioane de lei finantat de Uniunea Europeana. Autobuzele din oras vor merge pe asfalt colorat. In cadrul contractului de finantare pentru proiectul "Amenajare benzi…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in cursul zilei de luni, 16 decembrie, in Sanpetru, Harman, Fagaraș și Codlea din județul Brașov. Astfel, se va intrerupe curentul conform urmatorului program:…

- Ceas de peste 10.000 de euro la intersectia strazilor Harmanului si Toamnei din Brasov La intersectia strazilor Toamnei si Harmanului a aparut, de vineri, un ceas stradal, cu reglare automata, prin GPS, care garanteaza exactitatea afișarii orei. Ceasul are patru cadrane, fiecare cu diametru…

- Intersecția strazilor Toamnei, Mihail Kogalniceanu și Harmanului are, de vineri, un ceas stradal cu reglare automata, prin GPS. Ceasul a fost montat pe insula de la trecerea de pietoni, la o inalțime de cinci metri. Este un ceas electromecanic cu patru cadrane, fiecare cu diametrul de 900 mm. Ceasurile…