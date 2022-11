Un tramvai a luat foc în zona Eroii Revoluției. Pompierii intervin la fața locului Tramvai in flacari in București. Tramvaiul nr.1 a fost cuprins de flacari in zona Eroii Revoluției, iar la acest moment pompierii intervin pentru stingerea incendiului. La acest moment circulația este blocata pe Linia 1, Șoseaua Olteniței, pe sensul spre Piața Sudului. Pentru stingerea incendiului acționeaza trei autospeciale de stingere, doua ambulanțe SMURD și Descarcerarea, anunța ISU București – Ilfov. Vatmanul a acționat cu stingatoarele din dotarea tramvaiului Dupa ce vatmanul a observat ca tramvaiul a fost cuprins de flacari, a acționat cu stingatoarele din dotarea tramvaiului, pana cand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

