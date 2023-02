Stiri pe aceeasi tema

- Un traficant de droguri thailandez a suferit mai multe operații de chirurgie plastica faciala pentru a arata ca un "barbat coreean chipeș" și pentru a se sustrage legii, au declarat autoritațile locale.

- Un barbat, care a agresat o persoana de la care ar fi vrut sa cumpere droguri, insa nu s-au inteles asupra pretului, a fost arestat pentru 30 de zile, fiind cercetat penal pentru talharie calificata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un traficant de cocaina ce face parte dintr-un cartel periculos de droguri a fost prins de polițiști in timp ce se juca Pokemon Go, cautand animale virtuale prin oraș. Raymond Phipps, in varsta de 41 de ani, a fost inchis pentru cinci ani fiind acuzat de trafic de cocaina. El facea parte dintr-o rețeaua…

- Un traficant de droguri a fost prins dupa si batut joc pe internet si le-a spus politistilor ca "ar fi putut folosi o poza mai buna" pe afisul sau de cautare. Mai mult barbatul s-a pozat in mai multe locuri din oras pentru ca politistii sa aiba o fotografie mai buna cu el. Joshua Bennetts, in varsta…

- Inspectoratul de Poliție a Județului Arad informeaza ca in perioada 20 ianuarie – 6 februarie, polițișții Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad, impreuna cu... The post Un traficant de droguri a fost reținut in urma unor percheziții la Lipova appeared first on Special Arad · ultimele…

- Un tanar din Republica Moldova care urma sa tranziteze Romania in drumul spre Germania, a fost prins cu substante anabolizante ascunse in bagaj. In data de 18 ianuarie, in jurul orei 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Stanca – I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control,…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala anunta marti retinerea pentru o perioada de 24 de ore a unui inculpat, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de mare risc si trafic intern de droguri de mare…

- Un cetațean turc, dat in cautare de autoritațile din Germania pentru trafic de droguri, a fost oprit de oamenii legii pe Aeroportul Internațional Chișinau. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, barbatul in varsta de 64 de ani a fost reținut pentru 72 de ore și a fost escortat in izolatorul…