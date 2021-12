Stiri pe aceeasi tema

- Un condamnat cunoscut pentru evadarile sale spectaculoase si inclus printre cei mai periculosi opt infractori fugari din Italia a fost arestat in satul sau natal din Sardinia, a anuntat Ministerul de Interne italian, potrivit AFP. Acest barbat in varsta de 79 de ani trebuie sa ispaseasca o…

- Un brailean de 29 de ani a fost prins de politisti in timp ce ridica un colet cu peste 10 kilograme de droguri de la o firma de curierat din Buzau. Ulterior, trei perchezitii domiciliare au fost efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Buzau, impreuna cu procurorii DIICOTT,…

- Intrebat cine a propus introducerea ratei de vaccinare a angajaților drept criteriu de redeschidere cu prezența fizica a școlilor, secretarul de stat din Ministerul de Interne, Raed Arafat, a spus ca nu știe și ca nu poate sa spuna, scrie Edupedu.ro. “Intrebare: Cine a propus introducerea…

- V.Stoica Fl. Tanasescu Rezultatele dupa contestațiile la proba scrisa a examenului de admitere in Școala Militara de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” Falticeni și Școala Militara de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Dragașani au starnit o adevarata furtuna atat in mediul online, cat…

- Cartea de identitate nu va mai putea fi utilizata cu incepere de vineri, 1 octombrie, pentru a intra in Regatul Unit, care le cere acum cetatenilor europeni sa prezinte un pasaport, una dintre ultimele consecinte ale Brexitului, noteaza AFP. Intr-un comunicat, Ministerul britanic de Interne a afirmat…

- Decizie-soc a Curții de Apel Cluj. Instanța a anulat hotararile de guvern care introduc certificatul verde COVID și prelungesc starea de alerta. Hotararea nu este insa definitiva. Un complet de judecatori al Curții de Apel Cluj a admis o actiune formulata de doi avocați care au dat in judecata Guvernul…

- Primul consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Serghii Sefir, a fost vizat de o tentativa de asasinat miercuri, in care barbati necunoscuti au deschis focul asupra masinii la bordul careia se afla, au anuntat autoritatile si politia, relateaza AFP și news.ro. ”Masina a fost…

- Partidul pro-Kremlin, Rusia Unita, castiga alegerile parlamentare desfasurate in Rusia in zilele de 17, 18 si 19 septembrie, cu peste 48,46% din voturi, potrivit ultimelor date comunicate de Comisia Electorala Centrala (CEC) din Rusia, potrivit Interfax si TASS, in timp ce opozitia evoca fraude electorale,…