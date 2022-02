Stiri pe aceeasi tema

- Comandamentul european al aviatiei militare a SUA, cu sediul in Germania, a anuntat vineri ca o escadrila de avioane de vanatoare F-16 va fi mutata din aceasta tara in Romania, transmite AFP. Comunicatul US Air Force nu a precizat numarul de avioane care urmau sa aterizeze la baza aeriana…

- Kievul a lansat anul acesta o noua forta de aparare teritoriala, compusa din rezervisti. Antrenamentul de sambata a reunit aproximativ 70 de foste cadre. Kievul a lansat anul acesta o noua forta de aparare teritoriala, compusa din rezervisti, cu care spera sa faca fata in cazul unei invazii…

- Spitalul din Codogno, unde a fost internat „pacientul 1” din Italia, a fost nevoit sa iși redeschida secția COVID. „Suntem foarte obosiți. Și totuși, iata-ne aici: un nou val, noi paturi. Iar o luam de la capat”, spune un doctor. Singurii doi bolnavi in stare grava sunt nevaccinați, conform Mediafax.…

- REȘIȚA. Municipiul Reșita, prin Direcția pentru Administrarea Domeniului Public si Privat, cu sediul in Resita, str. Petru Maior nr. 2, Compartimentul Parcari cu Plata, va aduce la cunoștinta faptul ca plata taxelor de parcare pe anul 2022 se poate efectua pana in data de 31.03.2022, dupa urmatorul…

- Angajații din sectorul privat pot primi și ei vouchere de vacanta, in valoare maxima de 13.800 de lei, echivalentul a sase salarii minim brute garantate pe tara, anunța Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT). Angajatorii iși pot deduce aceste cheltuieli.

Avioane F-15E Strike Eagle ale US Air Force și Eurofighter Typhoon ale Aeronautica Militare au ajuns in Romania pentru a efectua misiuni de Poliție Aeriana și exerciții in comun. Miercuri aeronavele...

- Eveniment privat intrerupt de polițiști. In noaptea de 05 spre 06 decembrie, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Pitești au constatat ca la un imobil de pe raza de competența se asculta muzica la un volum ridicat, fiind in desfașurare un eveniment cu caracter privat. In urma abaterilor constatate,…