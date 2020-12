Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni – judetul Timis au depistat sapte cetateni din Siria, care intentionau sa ajunga ilegal intr-un stat din vestul Europei cu ajutorul unui cetatean roman. In data de 03.12.2020, ora 14.20, o patrula din cadrul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Bors, judetul Bihor, au depistat patru barbati din Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, pentru a ajunge in Germania. In data de 02.11.2020, in jurul orei 19.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Tupeu sau inconștiența? Un barbat in varsta de 37 de ani, oprit duminica de polițiștii Secției 11 Poliție Rurala Sannicolau Mare pentru un control de rutina, s-a dovedit a fi sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 1.17 mg/l alcool pur in…

- Politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera (SPF) Ostrov au depistat duminica seara, in apropierea granitei de stat, la marginea unei paduri, 20 de cetateni irakieni care au incercat sa traverseze ilegal frontiera verde, dinspre Bulgaria, pentru a ajunge intr-un stat din vestul Europei,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac au depistat douazeci si unu de persoane, dintre care doi minori, cetateni din Turcia, Irak si Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pentru a ajunge in vestul Europei. In data de 28.09.2020, in jurul orei…

- Grupul a fost depistat de polițiștii de frontiera in apropierea frontierei dintre cele doua țari, relateaza Mediafax. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac, din judetul Arad, au depistat, luni, 21 de persoane, dintre care doi copii, cetateni din Turcia, Irak si…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac - judetul Arad au depistat, intr-un autoturism, cinci cetateni din Siria si Arabia Saudita, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Alti doi tineri cetateni afgani, care au incercat sa iasa ilegal din tara, au…

- Politistii de frontiera timisoreni au depistat, in noaptea de luni spre marti, in Lugoj, un cetatean sarb care era calauza pentru 20 de cetateni sirieni ce intentionau sa treaca frontiera romano-ungara, pentru a ajunge in vestul Europei. Purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Timisoara, Petre-Ionut…