- Comunitatea TikTok este din nou in doliu. Un TikToker celebru și-a dat ultima suflare la doar 21 de ani. Megha Thakur a murit la finalul lunii noiembrie, iar parinții au facut anunțul in urma cu puțin timp.

- Viktor Sevalnev, un comandant rus in varsta de 43 de ani ar fi murit dupa ce membrii unitații sale au dezertat in masa din prima linie, potrivit publicației rusești independente de știri The Insider.

- "La multi ani, Romania!",. a scris presedintele pe Twutter, postand si un filmulet care are ca fundal sonor imnul national. De Ziua Nationala, presedintele Klaus Iohannis va participaa la parada militara organizata la Arcul de Triumv, va decora personalitati civile si va participa la receptia organizata…

- Din momentul in care a fost testata pozitiv la Roxadustat, o substanța interzisa in sport, conform legilor WADA, Simona Halep nu trece chiar prin cea mai buna perioada. Deși se afla in plin scandal de dopaj, dubla caștigatoare de Grand Slam are o atitudine pozitiva și iși ține fanii la curent cu ceea…

- TikTokerul care s-a autoproclamat „calator in timp”, cu mențiunea ca vine din anul 2906, a publicat un alt clip video devenit viral pe celebra platforma de socializare. Acesta a promis ca va arata imagini cu ceea ce se cere in cel mai apreciat comentariu și așa a facut. In comentariul respectiv se face…

- Titus Alexandru a fost salvat de la eliminare in ediția trecuta a emisiunii Chefi la cuțite, atunci cand Sorin Bontea și-a folosit amuleta pentru a-l aduce in echipa lui. Concurentul a fost copleșit de emoții, astfel ca a transmis un mesaj important pe rețelele de socializare.

- Nadia Comaneci, "Zeita de la Montreal", romanca multipla campioana olimpica, mondiala si europeana care a scris istorie in gimnastica mondiala reusind primul 10 perfect, implineste, sambata, 61 de ani, ea fiind felicitata si de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Marea campioana a postat un filmulet…

- Mesajul transmis de presedintele Klaus Iohannis a fost citit de catre Cosmin Marinescu, Consilier Prezidential – Departamentul Politici Economice si Sociale, ocazia celei de-a 30-a editii a Topului National al Firmelor Private din Romania. ”Mediul antreprenorial continua sa-si dovedeasca rezilienta…