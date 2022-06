Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Germania au anuntat marti o noua arestare, al celui de-al saptelea suspect, dupa un furt spectaculos de diamante comis in urma cu doi ani si jumatate intr-un muzeu din Dresda, informeaza AFP. Politia si Parchetul din acest oras din estul Germaniei au retinut un barbat de 22 ani, identificat…

- SUA analizeaza ”non-stop” modalitati de a trimite armament in Ucraina cu o viteza ”fara precedent”. Procesul de autorizare a transportului de echipamente din inventarele militare americane catre alte tari, care a durat saptamani sau luni in trecut, poate dura in prezent doar aproximativ 48-72 de…

- UPDATE – Curtea de Apel Bucuresti a amanat vineri, pentru 3 mai, pronuntarea sentintei definitive in dosarul ‘Colectiv’, in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat in prima instanta la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu, in legatura cu tragedia…

- Un complet de judecata al Secției civile a Judecatoriei Targu Mureș a admis luni, 11 aprilie, in parte, cererea formulata de catre Mark Christian Hermann, consilier personal al primarului municipiului Targu Mureș, impotriva a doi internauți mureșeni: I.T., administrator al grupului de Facebook "Ești…

- Vodafone Romania și Salvamont (Asociația Salvatorilor Montani) isi consolideaza parteneriatul tehnologic si lanseaza doua soluții digitale care ajuta la reducerea semnificativa a timpului de cautare a victimelor si la salvarea mai multor vieti omenesti. Procesul de cautare a persoanelor pe munte, mai…

- Un talhar si-a urmarit victima cale de cativa kilometri pentru a o putea jefui. Desi femeia a opus rezistenta, diferenta de varsta si de forta fizica nu i-a dat nicio sansa. Taharul a fost retinut in scurt timp, gratie inregistrarilor furnizate de camerele video de pe traseu. In dimineata zilei de 24…

- Firma in cauza a a incheiat 1510 contracte de achizitii publice. Unda verde de la Judecatoria Constanta Incepe procesul in care societatea comerciala Opal Construct SRL Constanta aflata in insolventa si a administratorul firmei Calin Radu au fost deferiti justitiei de procurorii din cadrul Parchetului…

- Reprezentantii politici in procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreana din partea Chisinaului, Oleg Serebrian, si al Tiraspolului, Vitali Ignatiev, s-au intalnit la sediul Misiunii OSCE din Tiraspol. In cadrul dialogului, Chisinaul a reabordat problema fermierilor din raionul Dubasari,…