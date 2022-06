Stiri pe aceeasi tema

Egiptul a prezentat luni descoperirea a 250 de sarcofage si 150 de statuete din bronz din necropola Saqqara de la sud de Cairo, ultima dintr-o serie de descoperiri marcante in regiune", potrivit AFP.

- Egiptul a prezentat luni, 30 mai, 250 de sarcofage si 150 de statui de bronz descoperite in necropola Saqqara, situata in zona de sud a metropolei Cairo.Descoperirea este cea mai recenta dintr-o serie de descoperiri arheologice importante in regiune, conform AFP si Xinhua, citate de Agerpres.Locul unde…

Egiptul a dezvaluit luni 250 de sarcofage si 150 de statui de bronz descoperite in necropola Saqqara, la sud de Cairo, cea mai recenta dintr-o serie de descoperiri arheologice importante in regiune, relateaza AFP si Xinhua.

Arheologi din Peru au descoperit un cimitir din epoca coloniala spaniola, in care se aflau 42 de morminte, intr-un fost spital construit in 1552 in centrul istoric al orasului Lima, relateaza sambata AFP.

- Arheologii din Polonia au anunțat ca au descoperit un complex de morminte in apropierea vechiului port maritim Berenice Troglodytica din Egipt. Berenice a fost construita de Ptolemeu al II-lea la inceputul secolului al III-lea i.Hr. și a fost un port comercial prosper de-a lungul antichitații, scrie…

Un nou tezaur de monede antice a fost descoperit intr-o padure din judetul Olt, in localitatea Verguleasa, cu detectorul de metale, printre persoanele care au participat la detectie fiind si un politist din Dragasani, care a predat piesele Muzeului Judetean Olt.

- Civilizatia mayașa a fost una dintre cele mai mari civilizații din istoria omenirii. In același timp, a fost și una dintre cele mai importante culturi indigene din America Centrala inainte de cucerirea spaniola din secolul al XVI-lea, regiune cunoscuta sub numele de Mezoamerica. Vechea civilizație mayașa…

- Arheologi de la Muzeul Unirii din Alba Iulia, in colaborare cu specialisti din SUA si Marea Britanie, au scos la iveala urme arheologice vechi de circa 5.000 de ani in varful unui deal din Muntii Apuseni, pe teritoriul comunei Ramet.