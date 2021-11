Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko a amenințat, joi, cu închiderea tranzitului de gaze naturale catre Europa prin Belarus, ca represalii la orice noi sancțiuni impuse de UE din cauza modului în care țara sa trateaza migranții, transmite Reuters. Miercuri, UE a acuzat…

- Testele cu racheta hipersonica ruseasca Zircon sunt aproape de final si livrarile acestei rachete pentru fortele navale rusesti vor incepe anul viitor, a declarat miercuri presedintele rus, Vladimir Putin, potrivit Reuters. Aceasta actiune se inscrie in incercarile Moscovei de a lua un avans…

- Echipajul rusesc care a mers pe Statia Spatiala Internationala pentru a realiza primul film in cosmos revenit pe Pamant. Actrița Iulia Peresild, regizorul Klim Sipenko și cosmonautul Oleg Novitkii au aterizat cu succes in Kazahstan.

- Ungaria va primi tehnologia și patentul pentru a produce vaccinul rusesc anti-Covid Sputnik V intr-o uzina maghiara in prezent in construcție, dupa cum a declarat ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto. Vaccinul Sputnik V, utilizat pe scara larga in Rusia și aprobat in alte peste 70 de țari,…

- Rusia a anunțat, luni, ca a lansat cu succes, in premiera, o racheta de croaziera hipersonica Zircon de pe un submarin. Aceasta arma este laudata de președintele Vladimir Putin ca facand parte dintr-o noua generație de arme, fara precedent, scrie Reuters.

- Echipajul capsulei spațiale Inspiration4, format dintr-un miliardar și trei „cetațeni obișnuiți”, se afla pe orbita, la 575 de km deasupra planetei, dupa ce a decolat in cursul nopții de la Centrul Spațial Kennedy cu ajutorul unei rachete furnizata de compania SpaceX. Aceasta este o misiune…