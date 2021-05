Stiri pe aceeasi tema

- Atletii romani care trebuiau sa concureze duminica la Cupa Europeana de aruncari de la Split (Croatia) nu au mai putut-o face din cauza faptului ca un membru al delegatiei a fost testat pozitiv sambata la noul coronavirus, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Atletism. ''Ghinion…

- Dupa luptatorul Victor Ciobanu și atletul Andrian Mardare și-a asigurat prezența la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sportivul moldovean s-a clasat pe locul secund la Cupa Europei, in proba de aruncarea suliței, care se desfașoara la Split, Croația. Compatriotul nostru a inregistrat rezultatul de 86,66…

- Atletul roman Andrei Rares Toader a castigat medalia de aur in proba de aruncare a greutatii din cadrul Cupei Europene de aruncari de la Split (Croatia), informeaza Federatia Romana de Atletism. Toader s-a impus cu performanta de 20,83 metri (personal best), fiind urmat in clasament de Francisco Belo…

- Presedintele Federatiei Romane de Atletism, Florin Florea, a declarat ca sportivii romani care vor participa la Campionatele Europene de atletism in sala pentru seniori (perioada 4-7 martie, in orasul polonez Torun), se vor bate pentru medalii. De asemenea, acesta a anuntat ca obiectivul stabilit este…