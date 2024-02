Un tenor celebru, invitat special la Gala de Operă Timișoara Unul dintre cele mai importante concerte de muzica clasica ale inceputului de an, Gala de Opera, a avut loc duminica aceasta, 11 februarie 2024, la Timișoara. Invitatul special a fost tenorul Ioan Hotea. Nascut in 1990 in Baia Mare, tenorul roman a studiat in orașul sau natal Artele și apoi Canto. Și-a continuat studiile intre 2009 și 2013 la Academia de Muzica din București și mai tarziu cu tenorul Alberto Cupido in Italia. Este laureat al numeroase concursuri de canto: Victor Giuleanu (premiul I), Concursul Operei Naționale București (premiul II), Hariclea Darclee 2015 (Grand Prix) și Operalia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

