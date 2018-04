Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii germani au refuzat miercuri sa interzica un spectacol de teatru satiric, adaptare dupa cartea lui Adolf Hitler "Mein Kampf", la care spectatorii care purtau svastici puteau intra liber, relateaza AFP, conform news.ro.Teatrul bavarez din orasul Konstanz a afirmat ca astfel poate…

- Procurorii germani au anuntat ca nu vor face nicio ancheta în legatura cu decizia unui teatru din Germania de a oferi, gratuit, bilete la un spectacol dedicat lui Adolf Hitler tuturor spectatorilor care accepta sa li se puna o banderola cu svastica pe mâna.

- Aceasta carte dedicata copiilor in scop de cunoastere a istoriei celor mai proeminente personalitati internationale care au promovat pacea, a provocat indignare dupa ce in carte a aparut si fostul dictator nazist, Adolf Hitler. Pe coperta cartii "Leaders", Hitler apare alaturi de Gandhi si…

- Vanzarea de proiecte Start-Up Nation a creat controverse Vânzarea de proiecte Start-Up Nation, programul prin care statul încurajeaza înfiintarea de întreprinderi mici si mijlocii, nu este ilegala, dar e imorala, spune presedintele Consiliului National pentru Întreprinderi…

- Lovitura de teatru in scandalul DNA. Vlad Cosma este citat marti, 13 februarie, la DNA Ploiesti, intr-un dosar instrumentat de procurorii de la Ploiesti, dar surse apropiate fostului deputat sustin ca acesta nu s-ar afla in tara, scrie Adevarul.Vlad Cosma este asteptat, marti 13 februarie,…

- Marți, 6 februarie, de la ora 19.00, la Sala Studio, spectacolul CRIMA DIN STRADA LOURCINE de Eugene Labiche, regia Victor Olahuț, va va ține cu sufletul la gura atunci cand o știre citita intr-un ziar despre o crima, avand ca victima o vanzatoare de castane, cumulata cu urmele de carbune de pe mainile…

- Autorul atacului armat cu tenta rasista soldat sambata cu sase raniti in orasul italian Macerata detinea un exemplar din Mein Kampf, cartea scrisa de dictatorul nazist Adolf Hitler, dar si alte obiecte de inspiratie fascista, informeaza duminica EFE. Carabinierii au difuzat duminica imagini…

- Aceasta tanara este foarte apreciata in toata lumea și are peste 1,7 milioane de urmaritori pe Instagram, dar puțini sunt cei care au descoperit cum arata la fața Hannah Stocking. Fata nu iși arata chipul pentru ca nu vrea sa creeze o adevarata isterie in randul oamenilor. Ea se focuseaza sa promoveaze…