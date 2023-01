Un tanc a tras, din greșeală, asupra unei ferme de păsări, în Italia Un tanc al armatei italiene a efectuat, din greseala, un tir de antrenament asupra unei ferme de pui de la marginea orașului Vivaro, in provincia Pordenone, omorand un numar mare de pasari si provocand pagube materiale importantescrie Rotalianul.com. S-a intamplat pe 17 martie 2021 și acum, dupa aproape doi ani de ancheta, investigatorii au transmis: „Nu știm cine a tras”. Ambele investigații, atat cea a procurorului din Pordenone, cat și cea a militarilor din Verona, s-au incheiat fara un rezultat și au fost inchise dupa aproape doi ani de investigații. Nu exista practic niciun vinovat, menționeaza … Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un veteran care și-a pierdut ambele picioare și brațul drept in urma exploziei unei bombe in Afganistan a reușit sa inoate 1 km in apa deschisa in scop caritabil, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un roman și un moldovean au murit in ultimele ore in Italia din cauza frigului și a condițiilor de viața precare, scrie Rotalianul. Cetațeanul roman, in varsta de 60 de ani, pe nume Vasile Trotea, a fost gasit mort in dimineața de miercuri, 21 decembrie, in baraca improvizata pe care și-o construise…

- Tragedie in Italia. Durere fara margini in familia femeii romance care a decedat in urma accidentului petrecut sambata seara la Volpiano, in apropiere de Torino. Anca Simina Calancea avea 34 de ani și lasa in urma sa un soț indurerat, trei copii care sunt nevoiți acum sa creasca fara mama, rude și prieteni…

- Patru ani de inchisoare și o amenda de 1.000 de euro a primit o badanta romanca din Italia care a sustras de la o batrana inelele de aur, dupa care s-a facut nevazuta. Pensionara era oaspete intr-un camin de batrani din Senigallia, iar romanca a mers sa o viziteze deoarece in trecut lucrase pentru ea…

- Selecționata de fotbal Under 20 a Romaniei va disputa, luna aceasta, doua meciuri de pregatire, cu Italia și Polonia. Ambele meciuri se vor juca la Arad și vor fi in direct la Digi Sport, informeaza Federatia Romana de Fotbal. 17 noiembrie: Romania U20 - Italia U20, ora 21.00 21 noiembrie: Romania U20…

- Daniel Birligea (22 de ani), atacantul lui CFR Cluj, a comentat meciul de Cupa cu Dumbravița, scor final 5-0, in care a reușit un hat-trick rapid, in doar 4 minute. Birligea, transferat de CFR Cluj in ianuarie, de la Teramo, din Italia, a fost introdus pe teren in minutul 61, iar intre minutele 87 și…

- Un preot ar fi lovit o femeie la o manastire din Iași, potrivit unor imagini filmate care au ajuns in spațiul public. Incidentul s-a produs in seara zilei de miercuri, 9 noiembrie 2022, la manastirea Vladiceni. Dupa ce s-a oficiat slujba religioasa, in curtea manastirii ar fi inceput o cearta intre…

- Cel mai nou premiu caștigat in 2022 de catre Cristian Ștefan Velciu este la Circuitul Național de Karting. Micul pilot de karturi a luat locul 1 la clasa mini ROTAX, caștigator cu 45 de puncte, dupa etapa 6 a Campionatul Național de Karting 2022 (CNK). Aceasta etapa, ultima din campionat, s-a desfașurat…