Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Malaezia a ramas uimit cand a gasit o serie de selfie-uri cu o maimuța pe telefonul sau, dupa ce primata i-a furat dispozitivul din locuința. Zackrydz Rodzi, de 20 de ani, a povestit ca s-a culcat, lasandu-și telefonul pe masa, iar dimineața cand s-a trezit nu l-a mai gasit, transmite …

- O fetița de 7 ani a fost lovita mortal de o mașina, condusa de un tanar de 20 de ani. Accidentul a avut loc astazi, in jurul orei 13:00, pe traseul R14, in localitatea Prodanești din raionul Florești.

- Banuit de comiterea infractiunii de talharie, retinut de politisti.Urmare a cercetarilor privind savarsirea unei infractiuni de talharie, politisti din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia au identificat un barbat de 21 ani, banuit de comiterea faptei. Astfel, la data de 1 septembrie a.c., acesta ar fi…

- Un tanar din Cut a fost identificat de polițiștii din Sebeș, ca fiind persoana banuita de furtul a 10.500 de lei de la un jucator la pacanele care adormise in fața unui aparat dintr-o sala de jocuri. Fapta s-a petrecut in 23 august, dimineața devreme. Potrivit IPJ Alba, miercuri, polițiști de investigații…

- Banuit de furt calificat, identificat de polițiști La data de 8 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Odobești au fost sesizați direct de catre administratorul unei societați comerciale ce are ca obiect de activitate o spalatorie auto, cu privire la faptul ca, in noaptea de 7/8 august…

- Ajuns la mal, baiatul speriat, a fost lovit in nenumparate randuri de tatal sau pentru ca s-a dus in larg. Cel care l-a ajutat pe salvamar sa il scoata a vrut sa ii ia apararea, insa nu a putut sta in calea tatalui nervos. O doamna care se afla in apropiere il incuraja pe tatal baiatului sa…

- Vremea calda a incins strazile Capitalei, și la fel a facut și cantarețul The Motans, insa cu telefonul. Artistul parca a uitat complet ca iubita lui se afla alaturi și așteapta sa iși incheie conversația atat de importanta.