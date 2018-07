Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia din Torino s-a petrecut in noaptea de joi spre vineri. Sotii locuiau intr-un apartament, la etajul 5 al unei cladiri din via Borgaro, 95, la Torino.Barbatul, dupa ce și-a injunghiat soția, a chemat salvarea și poliția, care l-a arestat. Sotia lui, Nicoleta Grigoras, a murit la…

- Scene șocante la Cernica, in județul Ilfov! Un tanar și-a ucis cumnatul, apoi a fugit de la locul crimei. Totul ar fi pornit de la un conflict spontan, dupa ce cei doi au consumat bauturi alcoolice. Tanarul și cumnatul sau de 37 de ani au baut impreuna. La un moment dat, intre cei doi a […] The post…

- Un sofer roman de TIR s-a spanzurat in cabina, intr-o parcare din Italia. E al doilea in mai putin de un an care isi pune capat zilelor in Peninsula. Alti soferi au descoperit corpul atarnand de cabina, dar salvatorii au ajuns prea tarziu. E al doilea in mai putin de un an care isi pune […] The post…

- Un sofer roman de TIR s-a spanzurat in cabina, intr-o parcare din Italia. Din pacate este al doilea caz de acest gen din ultimul an. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el. Incidentul a fost facut public acum, desi s-a intamplat pe 27 martie, cand, in plina zi, un sofer roman de camion a dus…

- Un tânar român în vârsta de 31 de ani, s-a spânzurat duminica de un copac pe drumul care duce la agriturismul, unde era în vacanța cu prietena sa în localitatea Cavallini, Italia.

- La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, s-a prezentat duminica, 27 mai, in jurul orei 14:00, pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, cetateanul roman Eduard D., in varsta de 34 de ani, cu domiciliul pe raza judetului Buzau, conducand un autoturism marca Toyota inmatriculat…

- Un tanar roman plecat in Italia, dat disparut de familia sa la mijlocul lunii trecute, a fost gasit mort la Roma. Se pare ca barbatul fusese strangulat cu un cablu și lovit cu o secure in creștetul capului.

- Un roman de doar 24 de ani a murit electrocutat in Italia, cand incerca sa fure cupru de la un transformator de curent. Tragedia a avut loc in Pont-Canavese, o comuna din provincia Torino. Accidentul a fost raportat...