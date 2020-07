Stiri pe aceeasi tema

- Imagini accident mortal. O mașina a cazut intr-o prapastie. Șoferul a decedat, iar ceilalți doi ocupanți ai autoturismului au fost raniți grav.foto Din verificarile preliminare efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Curtea de Argeș s-a stabilit ca, un barbat de 29 de ani, din Radauți, jud.…

- Accidentul s-a produs in jurul orei 4.00, in satul Copsa Mare, comuna Biertan. Politia Judeteana Sibiu a anuntat ca un tanar de 19 ani, localnic, care conducea cu viteza si sub influenta alcoolului, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, iar masina s-a izbit de un stalp al retelei electrice…

- Un accident cumplit a avut loc vineri seara pe DN 13A, la iesirea din Miercurea Ciuc, unde doua autoturisme au intrat in coliziune, dupa ce, una dintre ele ar fi depașit neregulamentar. In urma cicnirii, cinci persoane au fost ranite

- Un tanar de 22 de ani din Filiași a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, dupa ce o mașina a lovit o caruța, care a fost proiectata intr-o alta caruța. Accidentul a avut loc in noaptea de joi spre vineri pe DE 79, in județul Dolj, scrie Mediafax.

- Accidentul a avut loc pe N240, in apropiere de Medemblik, in nordul Olandei. Din primele date, se pare ca șoferul microbuzului circula pe un drum cu prioritate și a fost lovit in plin de un autoturism condus de o tanara de 23 de ani care a intrat de pe o șosea laterala fara sa se asigure. Impactul…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe raza localitații Panaci unde șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un stalp. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in accident au fost implicate șase persoane toți barbați din care unul de 46…

- Un taximetrist de 55 de ani din Craiova si o femeie de 39 de ani au decedat, duminica, intr-un accident rutier grav care a avut loc pe strada Raului in Craiova. Ceilalti pasageri ai taxiului, copilul femeii in varsta de 7 ani si bunicul acesteia, au fost transportati la spital in stare grava, noteaza…

- 215 persoane se afla in stare grava la spital, 14 persoane sint conectate la respirație artificiala, anunța ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu. Pina acum in Republica Moldova au fost efectuate 14.548 de teste, 3110 dintre ele indicind rezultat pozitiv. Din totalul de cazuri de imbolnavire cu COVID-19,…