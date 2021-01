Un tânăr militar și-a surprins iubita cerând-o în căsătorie chiar pe pârtia de la Arieșeni Data de 23 ianuarie 2021 va ramane cu siguranța una de ținut minte pentru un cuplu din Alba Iulia, venit cu prietenii la schi pe partia de la Arieșeni. Tanarul si-a luat inima in dinti si ajutat de prietenii care i-au inconjurat cu bucați de hartie pe care scria „vrei sa fi soția mea?”, i-a adresat iubitei, marea intrebare. In aplauzele și uralele celor prezenți tanara emoționata pana la lacrimi a raspuns, cum altfel decat cu un hotarat „DA”. Ideea i-a venit lui Mircea cu cateva zile in urma, știind ca vor merge la partie și cu ajutorul prietenilor a transformat-o in realitate. Mircea, cadrul… Citeste articolul mai departe pe campeniinfo.ro…

Sursa articol si foto: campeniinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Data de 23 ianuarie 2021 va ramane cu siguranța una de ținut minte pentru un cuplu din Alba Iulia, venit cu prietenii la schi pe partia de la Arieșeni. Tanarul si-a luat inima in dinti si ajutat de prietenii care i-au inconjurat cu bucați de hartie pe care scria „vrei sa fi soția mea?”, i-a adresat…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Cerere in casatorie emoționanta la Arieșeni: Un tanar militar din Alba și-a surprins iubita pe partie Data de 23 ianuarie 2021 a fost una de ținut minte pentru un cuplu din Alba Iulia, veniți cu prietenii la schi pe partia de la Arieșeni. Tanarul si-a luat inima in dinti si…

- In ultimii ani, Geanina Ilieș și-a ținut viața personala departe de ochii curioșilor. De altfel, mult timp nu a știut nimeni ca vedeta traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un barbat misterios. Iata ca acum, aceasta a facut primele declarații, intr-un interviu pentru revista VIVA!„In spirit…

- Doua persoane din Medias au fost amendate vineri de jandarmii montani dupa ce au patruns cu ATV-urile pe una din partiile de schi ale Domeniului Schiabil Sureanu, in Muntii Sebesului, spre indignarea celorlalti turisti, a informat Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Alba. "Prima zi din…

- Joi, 24 decembrie 2020, in jurul orei 21.00, polițiștii de siguranța publica din Alba Iulia l-au depistat pe un tanar de 29 de ani, din comuna Santimbru, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Turnatoriei din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Sambata, 12 decembrie 2020, in jurul oarei 18.40, polițiștii Secției 1 Politie Rurala Galda de Jos l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Ighiel, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto…

- Ziarul Unirea FOTO VIDEO| Lugojeanul de 54 de ani care a venit la Alba Iulia pe bicicleta: „Din anul 2000, vin in fiecare an și vin din dragoste” Hodi Ștefan, un barbat in varsta de 54 de ani, din Lugoj, a venit la Alba Iulia pe propria bicicleta pentru a fi mai aproape de capitala Marii Uniri. „Buna…

- Ziarul Unirea FOTO VIDEO| Doi ani de la TRAGEDIA in care un militar a murit ELECTROCUTAT in gara de la Alba Iulia, in timpul descarcarii unor tancuri aduse pentru parada de 1 Decembrie Au trecut doi ani de la tragedia care s-a petrecut in preajma Zilei Naționale a Romaniei cand, pe data de 23 noiembrie…