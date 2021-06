Un tânăr migrant ilegal, găsit fără cunoștință prntre anvelope, într-un camion la Vama Giurgiu Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, la controlul de frontiera, doi cetațeni din Afganistan, care se aflau ascunși intr-un autocamion incarcat cu anvelope. Unul dintre ei iși pierduse temporar cunoștința, fapt pentru care polițiștii de frontiera i-au acordat primul ajutor si au solicitat de indata sprijin medical. La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD care a transportat persoana in cauza la sediul Spitalului Județean Giurgiu, in vederea acordarii de ingrijiri medicale, starea acestuia fiind stabilizata. In cursul zilei de joi, in jurul orei 10.45, la Punctul de Trecere a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

