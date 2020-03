Stiri pe aceeasi tema

- In timp conducea autoturismul pe DJ 175 din comuna Pojorata , un barbat de 32 de ani din comuna Fundu Moldovei a surprins și accidentat un minor de 8 ani din localitate ce se deplasa pe bicicleta și care, s-a angajat in traversarea strazii prin loc nepermis și fara sa se asigure corespunzator. Victima…

- La data de 13 februarie, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești au identificat și reținut pentru 24 de ore un tanar in varsta de 17 de ani, din comuna Florești, banuit de comiterea infracțiunii de talharie calificata. Conform probatoriului administrat, la data de 10 ianuarie, cel in…

- FOTO – Arhiva La data de 8 februarie, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Florești din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, cu sprijinul polițiștilor Biroului Rutier, au depistat și reținut pentru 24 de ore un tanar banuit de comiterea mai multor furturi. Cel in cauza, un tanar in varsta de 27…

- Duminica, in jurul orei 12.00, politistii din cadrul Politiei Baia Mare au fost sesizati prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca intr-un local public din municipiu a avut loc o altercatie. Deplasati de urgenta la fata locului, politistii au identificat doi baimareni de 32 respectiv 38 de ani si un tanar…

- La data de 21 ianuarie a.c., politisti din cadrul Postului de Poliție Bengești-Ciocadia, au depistat in trafic, un tanar, de 18 ani, din comuna Bengești-Ciocadia, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 Bengești, iar cu ocazia verificarilor efectuate s-a constat ca acesta nu deține permis de…

- Un tanar din comuna Ciulnita a fost prins conducand, desi avea permisul suspendat. Mai mult decat atat, el s-a urcat si baut la volan.La data de 20 ianuarie, in jurul orei 20.00, politistii din Stelnica au oprit in timpul unui filtru rutier pe raza comunei Vladeni un autoturism condus de un tanar de…

- Polițiștii au prins, vineri, un barbat, acuzat ca a profanat mormantul unui tanar de 18 ani din comuna Saulești, județul Gorj. Acesta este un vecin al baiatului, fara ocupație, care s-ar fi dat de gol, dupa ce a mers la magazin sa schimbe 50 de lei, bani pe care ii furase din sicriu, anunța MEDIAFAX.Un…

- Un tanar, de 17 ani, din comuna Balești, a fost depistat in urma cu doua zile in trafic in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tamașeștii de Jos, din comuna Balești, fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. S-a intocmit un dosar penal pentru savarsirea infractiunii…