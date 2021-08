Stiri pe aceeasi tema

- Elevii romani au avut rezultate excepționale anul acesta la Olimpiada Internaționala de Chimie: trei medalii de aur și una de argint. Este cea mai buna performanța a romanilor din ultimii cinci ani. Mircea-Raul Bodrogean și Alexandru Catalin Dianu, de la Liceul Internațional de Informatica…

- Dupa medalia de aur castigata in primavara la Olimpiada Internaționala „Mendeleev”, din Rusia, elevul Colegiului National „Moise Nicoara” din Arad a obtinut o noua performanta: aur la Olimpiada Internationala de Chimie din Japonia.

Mecanicul trenului Regio Brad – Arad a anunțat serviciul 112 despre un incendiu izbucnit la garnitura de tren formata din 2 vagoane.

- Un tanar de numai 28 de ani, Cristian Sangeorgean, din Arad, s-a inecat sub privirile prietenilor, in "balta morții" , care este promovata sub denumirea de "litoralul din vestul țarii". Cristi a fost un tanar liniștit, sufletist, care a fost crescut de bunica lui, insa destinul lui a fost…

Conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad a inceput o ancheta interna dupa ce in unitatea medicala ar fi existat un „consum neobisnuit de mare" de morfina in perioada pandemiei de COVID-19, fiind verificate cantitatile utilizate

Doua TIR-uri au fost implicate marți dimineața intr-un accident produs pe DN 7, in județul Arad. Potrivit polițiștilor, traficul este blocat pentru aproximativ 3 ore...

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, miercuri, ca ancheta in cazul asasinatului de la Arad continua, insa nu pot fi oferite prea