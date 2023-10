Un tânăr din Cluj-Napoca, prins drogat la examenul auto. I-a dat din greșeală și polițistului un pliculeţ cu un praf alb Un tanar din Cluj-Napoca a fost prins cu droguri la examenul auto. Cand i-a inmanat actul de identitate polițistului, el i-a dat din greșeala și pungulița cu praf alb. Intamplarea a avut loc luni dimineața, in municipiul Cluj-Napoca. Un tanar de 20 de ani susținea proba de condus a examenului pentru obținerea permisului categoria C. Dupa ce a urcat in camion, polițistul examinator i-a cerut acestuia buletinul. In acel moment, tanarul baiatul i-a dat din greșeala, pe langa actul de identitate, și o pungulița cu praf alb. Examinatorul a chemat colegii de la Rutiera, pentru ca și-a dat seama ca ceva… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Cluj-Napoca a fost prins cu droguri la examenul auto. Cand i-a inmanat actul de identitate polițistului, el i-a dat din greșeala și pungulița cu praf alb. Intamplarea a avut loc luni dimineața, in municipiul Cluj-Napoca. Un tanar de 20 de ani susținea proba de condus a examenului pentru…

- Un tanar din Cluj a fost prins cu substanțe interzise la proba practica a permisului auto, luni dimineața.Tanarul de 20 de ani se afla in camion cu polițistul, avand in vedere ca urma sa susțina proba traseului pentru a obține un permis categoria C, informeaza observator.ro.Odata cu buletinul insa,…

- Un tanar din Cluj a fost prins cu substanțe interzise la proba practica a permisului auto, luni dimineața.Tanarul de 20 de ani se afla in camion cu polițistul, avand in vedere ca urma sa susțina proba traseului pentru a obține un permis categoria C, informeaza observator.ro.Odata cu buletinul insa,…

- Un tanar din Cluj a fost prins cu substanțe interzise la proba practica a permisului auto. Tanarul de 20 de ani se afla in camion cu polițistul, avand in vedere ca urma sa susțina proba traseului pentru a obține un permis categoria C, informeaza observator.ro.Odata cu buletinul insa polițistului i-a…

- CURAT… Ceea ce marea majoritatea a șoferilor vasluieni știu, și anume ca testele antidrog din dotarea polițiștilor dau erori grave, a fost reconfirmat zilele acestea, chiar in cazul unui polițist de la Negrești. Tras pe dreapta de colegii lui de la Rutiera pe raza localitații Ștefan cel Mare, acesta…

- Flagrant al politiștilor BCCO Alba Iulia: tanar prins in timp ce primea un colet plin cu droguri. A fost reținut Un tanar de 36 de ani din municipiul Cluj-Napoca a fost prins in flagrant, in timp ce primea un colet cu droguri provenit din Spania. Acțiunea a fost derulata de polițiștii Brigazii de Combatere…

- Fostul sef al BCCO (Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate) Bucuresti, Constantin Paun, colonel in rezerva, care a ucis o femeie cu masina in orasul Popesti-Leordeni, nu era drogat in momentul accidentului.

- Șoferul beat și drogat care a ucis o femeie in accident auto, in Popești Leordeni, este fost polițist-șef la Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate, susține Dumitru Coarna. Acesta a fost, de asemenea, șef de cabinet la ministrul Gavril Dejeu. „Este fost polițist, colonel in rezerva. Nu o sa-i…