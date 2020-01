Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii au un avertisment dur pentru Romania. Medicii au intrat in stare de alerta anuntand populatia sa fie precauta in privinta gripei, deoarece un barbat a murit din cauza acesteia.

- ”Astazi am obținut o victorie imensa pentru antreprenorii din Romania. Am eliminat din birocrația pentru inființarea de firme. Primul proiect de lege scris impreuna cu Cristina Pruna, tocmai a fost votat și a devenit lege”, scrie deputatul USR Claudiu Nasui pe contul sau de Facebook. Proiectul elimina doua…

- Se spune ca e nevoie de un sat intreg ca sa crești un copil, insa nu spune nimeni ca ai nevoie și de un sat intreg ca sa te ocupi de o mama. Rolul de mama iți da foarte multe satisfacții, insa este de multe ori copleșitor. Maternitatea este o perioada de izolare pentru mamele care, chiar daca ar avea…

- PRO TV a anunțat, joi, pe Facebook, incetarea colaborarii cu Dana Budeanu, creatoare de moda si prietena apropiata a Gabrielei Firea. De la aceasta a preluat primarul general si a distribuit postarea care ironiza inițiativa ”Daruieste Viata”, care construieste din donații un spital in Bucuresti pentru…

- Dan Mihalache, ambasadorul Romaniei la Londra, a anunțat ca și-a exprimat votul la alegerile prezidențiale. Diplomatul roman a votat prin corespondența și spune ca a fost ”simplu și elegant” și și-a exprimat regretul ca nu s-au inscris mai mulți romani pentru aceasta procedura. ”Sunt foarte bucuros…

- Alexandra Furnea, unul din supraviețuitorii tragediei de la Colectiv, retraiește cu durere și teama momentele din noaptea de 30 octombrie 2015, care avea sa-i schimbe dramatic viața, pentru totdeauna. Intr-o postare emoționanta pe Facebook, Alexandra povestește cum decurge una din nenumaratele ședințe…

- Pentru a finaliza lucrarile la carosabil in zona Catedralei Mitropolitane, reprezentanții Societații de Drumuri Municipale și cei ai primariei au decis sa inchida traficul, de vineri pana luni. S-a lucrat la foc continuu, in ceea ce parea un haos general in centru. Șoferii au fost interziși…