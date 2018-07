Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Judetean de Urgenta Zalau scoate la concurs 12 din totalul celor 20 de structuri pe care le are in subordine, potrivit unui anunt postat pe site-ul unitatii medicale. Sunt vizate sefiile sectiilor Pediatrie, Psihiatrie, Cardiologie, Neurologie, Obstetrica-Ginecologie, Dermatovenerologie, Ortopedie-traumatologie,…

- V. Stoica Numarul extrem de mare al persoanelor care se electrocuteaza la pescuit – unul dintre cele mai recente cazuri din Prahova fiind acela din weekend al tanarului care a ajuns, in stare extrem de grava, la Spitalul Județean de Urgența Ploiești, dupa ce a fost lovit de un arc electric in timp ce…

- Aseara, cunoscutul cantaret de muzica usoara, Alexandru Jula, a incetat din viata, duapa ce luni fusese dus la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral. Artistul a fost preluat de un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta SJA Galati, din fata blocului.Alexandru…

- Barbatul din judetul Galati care a fost adus in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, cu o alcoolemie in sange de 6,3 la mie si un traumatism cranio-cerebral, a murit luni in sectia de terapie intensiva.Potrivit sefului Serviciului Judetean de Ambulanta Galati, Mihai Polinschi,…

- Seful Servciului Judetean de Ambulanta Galati, dr. Mihai Polinschi, a declarat, ca un echipaj al ambulantei a fost solicitat sa intervina in noaptea de duminica spre luni, in localitatea Varlezi, unde unui barbat i s-a facut rau, informeaza news.ro. Citeste si Cat alcool avea de fapt in el…

- Un barbat de 40 de ani, din judetul Galati, a fost transportat cu o ambulanta in stare foarte grava la spital, dupa ce a suferit un traumatism cranio-cerebral. In urma analizelor, s-a stabilit ca barbatul avea o alcoolemie in sange de 6,3 la mie. Din primele informatii, se pare ca el ar fi baut alcool…

- V. S. Sindicatele din Sanatate – federațiile Sanitas și Solidaritatea Sanitara – au anunțat, pentru inceputul saptamanii viitoare, proteste la nivel național, demarand cu o greva de avertisment. Și la Spitalul Județean de Urgența Ploiești – in locația de la Nord – se va desfașura un protest al membrilor…

- Clipe de coșmar la un meci de juniori din Romania. Un puști a fost transportat de urgența la spital. Ambițiile sunt mari la fotbal, chiar și la meciurile de juniori. Derby-ul orașului Zalau, CS Viitorul Zalau – CS Atletic Zalau, era sa se termine urat pentru unul dintre jucatorii de la Atletic, informeaza…