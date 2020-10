Un tânăr de 25 de ani a fost înjunghiat de un minor de 13 ani! Bărbatul, operat de urgenţă Conform oamenilor legii, tanarul de 25 de ani s-a dus la cumparaturi cu nasul sau, sambata seara. La intoarcere, pe o strada din localitatea Tomnatic, cei doi s-au intalnit cu socrul tanarului care era insotit de un baiat de 13 ani si un altul de 17 ani. Citește și: Descindere la o petrecere din Corabia. 170 de persoane petreceau fara sa respecte masurile impuse de autoritati. AMENZI COLOSALE Socrul sau și tanarul de 17 ani l-au atacat cu parii pe acesta. In timp ce il loveau, minorul de 13 ani a scos un cuțit și l-a injunghiat de patru ori. Nașul tanarului este cel a sunat la… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

- Un tanar de 25 de ani, din localitatea Tomnatic, judetul Timis, a fost atacat de socrul sau si de un baiat de 17 ani, cu parii, iar un adolescent de 13 ani l-a injunghiat de patru ori. Cei trei atacatori au fost retinuti pentru 24 de ore de politisti. Potrivit politistilor, tanarul de 25 de…

