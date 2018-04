Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, politistii de investigatii criminale impreuna cu cei de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Sighetu Marmatiei au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Sighetu Marmatiei. Acestia au depistat si incarcerat un barbat de 39 de ani, din municipiu,…

- Mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pus in aplicare de polițiști La data de 8 martie a.c., polițiștii din Odobești au depistat și reținut un barbat de 31 de ani, din localitate, pe numele caruia Judecatoria Focșani a emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea.…

- Un barbat aflat in urmarire nationala, condamnat la inchisoare pentru comiterea unei infractiuni de talharie calificata, a fost depistat de politistii hunedoreni si depus in penitenciar In data de 07.03.2018, politistii Secției de Poliție Rurala Hunedoara au organizat o actiune in urma careia…

- Marti, agenți din cadrul Secției nr. 3 Ploiești au depistat și reținut un ploieștean de 36 de ani, fața de care Judecatoria Ploiești a emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea de 3 ani. A fost incarcerat in Penitenciarul Margineni. Și polițiștii din Comarnic au depistat un localnic, fața…

- Condamnat pentru complicitate la santaj, identificat si incarcerat de politisti In acest week-end, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Tribunalul Cluj Napoca. Acesti au identificat si retinut un tanar de 26 de ani din…

- In acest week-end, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Tribunalul Cluj Napoca. Acesti au identificat si retinut un tanar de 26 de ani din Baia Mare, condamnat la executarea unei pedepse de cinci ani inchisoare pentru…

- Un barbat din Repedea, condamnat pentru comiterea de infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice, si-a pierdut libertatea. Acesta a fost incarcerat de politisti. La sfarsitul saptamanii trecute, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Leordina au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei…

