- Un tanar de 24 de ani a murit in timp ce fugea sa prinda un hot care furase telefonul unei femei, intr-una dintre cele mai aglomerate pieti din municipiul Constanta. Din primele informatii, barbatul suferea de afectiuni cardiace. Tanarul a cazut secerat marti dupa amiaza, in timp ce fugea alaturi…

- Accident rutier pe DN 22, in comuna Vacareni, judetul Tulcea. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22, in comuna Vacareni, judetul Tulcea, s a produs un accident rutier, in care un autoturism a lovit un atelaj hipo nesemnalizat, impact in urma caruia carutasul…

- Apar informații triste din Constanța, acolo unde o femeie in varsta de 65 de ani a murit dupa ce s-a infectat cu tulpina Delta. Femeia revenise de scurt timp din Spania, dar nimeni nu prevedea un final tragic. Ce stare de sanatate avea pacienta Potrivit primelor informații, femeia infectata cu tulpina…

- Peste 94% din decesele provocate de COVID-19 din ultima saptamana au fost inregistrate la persoane nevaccinate, arata ultimele date la Institutului Național de Sanatate Publica. Conform INSP, in saptamana 16 – 22 august 2021, 41,8% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Cluj, Ilfov, Timiș…

- Nu fiti tristi, Nea Andrei n a murit El va trai vesnic in inimile noastre, atat timp cat vor bate.Pe Domnul Andrei l am cunoscut in 2007, cand am intrat in familia Ziua de Constanta. Spun familie pentru ca asa m am simtit in redactie, ca intr o familie. Iar Nea Andrei, era vatra redactiei, focul acela…

- Profesorul Alexandru Avram a murit la varsta de 65 de ani. Anuntul a fost facut de colegii sai de la Muzeul de Istorie si Arheologie din Constanta si de cei de la Directia de Patrimoniu Digital.

- Un baiat de numai 18 ani a murit inecat, miercuri, in zona plajei Endless beach din Constanța. Medicii au incercat sa-l resusciteze minute in șir, insa din pacate au fost nevoiți sa declare decesul, ziarul local Ordinea. Tragedia a avut loc, miercuri, in jurul pranului in zona plajei Endless din Constanța.…

- O crima cu sange rece a fost astazi anunțata la 112, insa cu totul sub o alta forma. Un barbat din Constanța care și-a ucis soția cu o matura le-a spus poliștilor ca femeia a decedat in somn.