- Un proiect de lege care introduce o noua pensie pentru romani, pensia ocupaționala, a fost votat de Senat. Proiectul adoptat de Senat transpune o directiva europeana in legislația naționala. Salariații din Romania ar putea primi o a doua pensie, pe langa cea de la stat: pensia ocupaționala. Oferta de…

- MOL și Fundația Pentru Comunitate au lansat cea de-a 5-a ediție a programului „Permis pentru viitor”, prin care se acopera costurile obținerii permisului de conducere de orice categorie pentru tinerii cu posibilitați materiale reduse, pentru care permisul de conducere este o condiție sau poate fi un…

- Speranta Asociatiei Dezvoltatorilor Imobiliari din Romania - URBANIS (ADIR) este ca proiectul programului Prima Casa aflat la Camera Deputatilor sa fie finalizat prin majorarea plafonului de achizitie de 66.500 euro, a declarat vineri secretarul-general al ADIR, Bogdan Cosmin Ivan. "Speranta…

- Incantati de valoarea aratata de Alexandru Mitrita la New York City, un club din MLS este gata sa achite 10 milioane de euro pentru Coman. Americanii sunt dispusi insa sa ofere si un procent important dintr-un viitor transfer. Daca il da cu 10 milioane de euro, Coman ar deveni cel mai scump fotbalist…

- Consiliul Concurentei a lansat, marti, Monitorul Preturilor Produselor Alimentare, o platforma on-line care va afisa pretul produselor din aproximativ 1700 de magazine integrate. Pentru platforma de monitorizare a preturilor alimentelor si pentru cea a carburantilor au fost alocati 300 de mii euro.…

- Prima editie a Targului de Toamna "Produs in Romania" se va desfasura la Iasi, in perioada 4 - 6 octombrie, in parcarea Casei Patrate, au anuntat miercuri organizatorii evenimentului.Potrivit organizatorilor, evenimentul va reuni peste 30 de producatori din toate regiunile tarii si isi…

- Se dau bani de la stat pentru bone! Vezi cum faci sa primesti 710 lei lunar Un nou proiect de lege prevede acordarea de bani de la stat pentru bone, suma primita lunar putand ajunge la 710 lei. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Super oferta DUBAI. Plecare cu avionul din Cluj in 5.10,12.10,19.10…

- 'Ceea ce meritau militarii care si-au sacrificat vietile pentru reintregirea tarii, pentru independenta si libertatea Romaniei s-a intamplat. Am terminat de plantat cei 335.000 de stejari din Parcul Memoriei Nationale 'Stejarii Romaniei - 100 de ani de istorie si demnitate' Ro Mandria. (...) Multi…