Un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat pe o stradă din București luni seară. Cum s-a produs tragedia Un tanar de 23 de ani a fost injunghiat pe o strada din București. Este vorba despre un conflict, care a izbucnit intre mai mulți tineri, luni seara, 11 decembrie, pe o strada din Sectorul 4 al Capitalei. Un tanar de 23 de ani a fost injunghiat pe o strada din București Mai multe persoane au fost implicate intr-un scandal monstru. De la vorbe grele s-a ajuns la agresiune, iar la un moment dat, situația a degenerat. Unul dintre cei implicați a scos un cuțit cu care l-a injunghiat pe tanarul de 23 de ani. La fața locului au ajuns mai mulți polițiști din cadrul Sectiei 15 și un echipaj medical. Victima… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 11 decembrie 2023, in jurul orei 19.00, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București - Secția 15 a fost sesizata, prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe o strada din Sectorul 4, ar fi avut loc o altercație intre mai multe persoane, in urma careia, un barbat, in varsta de 23 de…

- O femeie in varsta de 76 ani a murit vineri, 24 noiembrie, dupa ce ar fi fost agresata de un barbat pe o strada din Sectorul 6. Politistii au reusit sa il prinda pe suspect, acesta fiind imobilizat, scrie Agerpres.Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, Sectia 20 de Politie a fost sesizata, prin…

- O femeie a murit luni dimineata dupa ce a fost stropita cu benzina si i s-a dat foc. tragedia a avut loc luni in scara unui bloc din Sectorul 6. „La data de 06 noiembrie 2023, in jurul orei 08.30, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București – Secția 20 Poliție, a fost sesizata, prin apel…

- O persoana a fost gasita luni decedata la subsolul unei cladiri din Sectorul 2 al Capitalei, polițiștii deschizand o ancheta.Direcția Generala de Poliție a Municipiului București - Secția 6 a fost sesizata cu privire la faptul ca, la demisolul unei cladiri, situata in Sectorul 2, s-ar afla o persoana…

- La data de 25 septembrie 2023, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București - Secția 6 a fost sesizata cu privire la faptul ca, la demisolul unei cladiri, situata in Sectorul 2, s-ar afla o persoana decedata.La fața locului s-au deplasat de urgența polițiștii și echipaje din cadrul ISU și au…

- Un barbat de 40 de ani a fost injunghiat duminica, 17 septembrie, in parcarea unui supermarket din Sectorul 3 al Capitalei, scrie news.ro. La scurt timp dupa producerea incidentului, politistii au reușit sa il prinda pe agresor."In jurul orei 13.45, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti…

- Un barbat a fost injunghiat duminica in parcarea unui supermarket din București, in ruma unui scandal. Agresorul a fost prins la scurt timp de politisti, informeaza News.ro. ”La data de 17 septembrie 2023, in jurul orei 13.45, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 13 a fost…

- ”La data de 17 septembrie 2023, in jurul orei 13.45, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 13 a fost sesizata cu privire la faptul ca, in parcarea unui supermarket din Sectorul 3, in urma unui conflict spontan, un barbat, in varsta de 40 de ani, ar fi fost agresat cu un obiect…