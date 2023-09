Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul, in varsta de 21 de ani, a fost prins, joi, de polițiști circuland fara permis pe strada Kiseleff din municipiul Drobeta Turnu Severin. Barbatul a fost reținut, informeaza News.ro.„Politistii din cadrul Biroului Rutier au depistat, in trafic, un tanar, de 21 de ani, din comuna Vladaia, in timp…

- Un tanar de 21 de ani din comuna Vladaia, județul Mehedinți, a fost prins fara permis de conducere, in timp ce conducea un autoturism in Drobeta-Turnu Severin. In septembrie a mai fost prins la volan de doua ori, iar anul trecut de patru ori.

- Un tanar de 21 de ani din comuna Vladaia, județul Mehedinți, a fost prins fara permis de conducere, in timp ce conducea un autoturism in Drobeta-Turnu Severin. In septembrie a mai fost prins la volan de doua ori, iar anul trecut de patru ori, conform news.ro.Polițiștii Biroului Rutier au prins, joi,…

- Un tanar de 22 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce polițiștii l-au prins la volan, fara a deține permis de conducere Un tanar de 22 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce polițiștii l-au prins la volan, fara a deține permis de conducere La data de 17 august 2023, in jurul orei 23.30, polițiștii rutieri…

- Tanar din Cugir, REȚINUT de polițiști: A fost prins la volan fara permis de conducere. Mai este cercetat in alte doua dosare pentru aceeasi fapta Un tanar din Cugir a fost REȚINUT de polițiști dupa ce a fost prins la volan fara permis de conducere. Mai este cercetat in alte doua dosare pentru aceeasi…

- Atenție, HAIDUC la volan: Tanar din comuna Mihai Eminescu prins la volan fara a deține permis de conducere Conducem ca haiducii, cu sau fara permis, de parca ar fi țara lui Papura Voda, iar inca un tanar, de data asta din comuna Mihai Eminescu, a fost prins de polițiști la volan fara a deține permis…

- Un tanar din Dambovița, in varsta de 22 de ani, a ramas duminica fara permis de conducere, dar in același timp, s-a ales și cu un dosar penal din partea polițiștilor. Barbatul, de fel din Lungulețu, a fost sancționat drastic de oamenii legii pentru ca a fost prins drogat la volan, in timp ce se plimba…

- Un tanar de 22 de ani, din comuna Odobești, a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce a fost prins de polițiști conducand un autoturism, fara sa posede permis de conducere. Barbatul a fost depistat de oamenii legii vineri, 30 iulie, ca a șofat o mașina pe raza localitații Miulești, deși nu deținea permis…