- Marian Saracila, fostul viceprimar din Tuzla, a fost condamnat definitiv, de judecatorii de la Curtea de Apel Constanta, la un an de inchisoare cu suspendare Procurorii DNA Constanta, nemultumiti de decizia Curtii de Apel Constanta prin care Marian Saracila, fostul viceprimar din Tuzla, a fost condamnat…

- Un tanar de 33 de ani a fost condamnat de Judecatoria Alba Iulia la pedeapsa de 3 ani de inchisoare, dupa ce, ajutat de o femeie, a jefuit un varstnic din Cugir. Sentința a fost pronunțata in 18 aprilie 2022. In actul de sesizare s-a aratat, ca la data de 23 iunie 2019, in intervalul […] The post Tanar…

- Sorin Oprescu a parasit teritoriul Romaniei in urma cu doua saptamani, potrivit unor surse Digi24. Fostul primar a ieșit din țara pe la Giurgiu. Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv astazi de Curtea de Apel la 10 ani și 8 luni de inchisoare pentru corupție. Fostul primar a ieșit din țara pe la Giurgiu.…

- Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, in prezent edil al Sectorului 5, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu tragedia din octombrie 2015 de la clubul Colectiv,…

- Un barbat din judetul Mures, condamnat in vara anului trecut de Judecatoria Nasaud la doi ani de inchisoare cu executare pentru tentativa de lipsire de libertate in mod ilegal a unei minore din comuna bistriteana Nimigea, a fost achitat de Curtea de Apel Cluj, care a apreciat ca nu exista probe suficiente…

- Scandal intre doi barbați și o femeie, pe str. Renașterii, miercuri dupa-amiaza. Polițiștii au intervenit pentru a-l opri pe un tanar, care incerca sa-l agreseze pe tatal unei minore pentru care avea ordin de restricție. Individul a fost reținut pentru 24 de ore.