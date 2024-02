Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 17 ani este acuzat de un atac cu maceta in plina strada asupra dealer-ului sau de droguri, pe care nu ar fi vrut sa-l plateasca dupa ce a primit substanțele. Dealer-ul a suferit mai multe rani in urma atacului.Barbatul agresat este in stare stabila in prezent. Incidentul a avut loc…

- Un tanar de 17 ani a ajuns dupa gratii, dupa ce, aflat la volanul unei mașini, a fugit de polițiștii care au vrut sa-l traga pe dreapta. La data de 26 ianuarie 2024, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Racaciuni au depistat pe DN2 – E85, in localitate, un autoturism și au efectuat semnale regulamentare…

- Un tanar de 18 ani a fost retinut de politistii din Braila, fiind acuzat de 12 infractiuni de furt calificat. In cateva luni din 2023, ar fi sustras de la persoane fizice si din magazine telefoane, un televizor, o troteneta, dar si bijuterii, potrivit news.ro.”La data de 11 ianuarie a.c., politisti…

- Rosolino Celesia (22 de ani) a fost impușcat miercuri in gat și in piept cu trei gloanțe de catre doi frați intr-o toaleta. Victima atacului s-a stins din viața intr-un spital din Palermo. O noua drama s-a intamplat in fotbalul italian. Un fost jucator crescut in Academia lui Torino și a lui Trapani…