Un tanar din Gorj care a imbracat un tricou cu insemnele Politiei este cercetat pentru uzurparea calitatii oficiale. Tanarul apare intr-un clip video, intr-o masina, in timp ce ii spune soferului: ”Nu te opreste nimeni cu Politia in cabina”. Imaginile au fost postate in mediul online. Tanarul are un tricou in culorile uniformei politistilor si pe care scrie ”Politia”, atat in partea din fata, cat si in spate. „La data de 11 septembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu – Biroul de Investigatii Criminale, ca urmare a imaginilor aparute in spatiul public, au identificat…