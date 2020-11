Atenționare COD GALBEN de ceață în ALBA. Vizibilitate redusă. Atenționări pentru șoferi

Județul Alba se află sub atenționare Cod Galben de ceață, luni dimineața. Este semnalată local ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m. Șoferii sunt atenționați să circule cu prudență.… [citeste mai departe]