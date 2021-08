Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 20 de ani a murit in drum spre biserica, acolo unde urma sa se casatoreasca, in timp ce mireasa il astepta la altar fara sa stie ca cea mai fericita zi din viata lor s-a transformat intr-o tragedie fara margini.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au facut anunțul in legatura cu evenimentul special din viața lor care va avea loc chiar pe data de 14 august. Aceștia au facut o declarație care a lasat pe toata lumea uimita, nu vor sa aiba nași la nunta.

- Bat clopotele de nunta pentru artistul Gheorghe Gheorghiu. Cantarețul se pregatește sa-și uneasca destinul la varsta de 67 de ani cu Gabriela Bancescu, iubirea sa de-o viața., dupa ce anul trecut a cerut-o de nevasta. Unde vor avea nunta.

- Gheorghe Gheorghiu se casatorește la 67 de ani in America . Artistul și Gabriela Bancescu se pregatesc de marea nunta la care nași sunt chiar Maria Dragomiroiu și soțul ei, bunii lor prieteni. Cantarețul și-a cerut iubita de soție in decembrie 2020, iar in luna noiembrie a acestui an iși vor uni destinele.…

- Un medic din localitate a fost chemat la fata locului, dar nu a putut sa o salveze.Decat sa opreasca ceremonia, familiile mirelui si a miresei au fost de acord sa continue nunta prin inlocuirea femeii cu sora ei. Corpul femeii a fost tinut intr-o camera separata pe parcursul festivitatilor, iar ulterior…

- Surbhi, o tanara mireasa din India, a suferit un atac de cord fatal in timpul unei ceremonii din Uttar Pradesh. Un medic a fost chemat la fața locului, dar nu a putut sa o salveze pe femeie. Familiile au fost de acord sa continue ceremonia prin inlocuirea