- Campania gratuita de ridicare a deșeurilor voluminoase a inceput in 28 august. Cei care aveau astfel de lucruri de aruncat le-au scos la poarta in ziua in care era anunțat ca va trece mașina Supercom pe strada lor. ”Am ramas cu ele la poarta. Mașina NU a venit, deși era programata!” De doua ori pe an,…

- Meta, compania-mama a Facebook, a anuntat marti ca a eliminat mii de conturi de pe reteaua sociala care faceau parte dintr-o operatiune majora de propaganda online chineza, relateaza AFP.Campania ar fi fost activa pe mai mult de cincizeci de platforme si forumuri, inclusiv Facebook, Instagram, TikTok,…

- Procuroarea care l-a acuzat pe Donald Trump de incercare de a obtine modificarea rezultatului alegerilor prezidentiale din 2020 in statul Georgia a propus miercuri ca procesul fostului presedinte si a celor 18 coacuzati sa inceapa pe 4 martie 2024, relateaza AFP și Reuters. Luni, justitia din Georgia…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) anunta ca va continua, campania de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei in anul 2023.

- Primarul Chișinaului, Ion Ceban, cere demisia șefului Comisiei Electorale Centrale, Angela Caraman, din motiv ca este membru PAS, formațiunea de guvernamant in R. Moldova. In replica, cei de la CEC susțin ca sunt ținta unei campanii de denigrare și a falsurilor lansata de policitieni.

- COMUNICAT DE PRESA Campania AUR Vara romanilor a ajuns in judetul Constanta. Senatoarea Evdochia Aelenei: Peste tot, sperantele oamenilor se indreapta catre partidul nostru, iar asta ne onoreaza si ne responsabilizeaza Senatoarea Evdochia Aelenei, insotita de membrii filialei AUR Constanta, s a intalnit…

- Senatorul PNL Florin Cițu a declarat marți, pentru B1 TV , ca ținta de deficit bugetar pe anul acesta sigur va fi depașita, fapt ce va antrena efecte negative pentru Romania. El a criticat masurile fiscale despre care se discuta in spațiul public, spunand ca acestea lovesc in mediul privat și fix in…