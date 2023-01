Stiri pe aceeasi tema

- Patrula Sectorului Poliției de Frontiera Ungheni a surprins ieri, 14 decembrie, un barbat in timp ce incerca sa ajunga in mod fraudulos in Romania. Acesta a fost depistat chiar pe malul Prutului, avind pregatita o barca gonflabila pentru a trece apele riului. Din primele cercetari s-a constatat ca este…

- INGENIOS ȘI NU PREA… Un barbat cu dubla cetațenie a incercat sa treaca prin Vama Albița cu Valuta și țigari de contrabanda, nedeclarate. Acestea erau ascunse pe corp și in șosete, fiind descoperite și confiscate la frontiera. Brbatul s-a ales cu o amenda contravenționala și a ramas fara bani și țigari!…

- Un tanar din Șoldanești a incercat sa treaca frontiera cu doua documente romanești falsificate, ascunse in incalțaminte. Fapta sa a fost demascata de catre polițiștii de frontiera din PTF Leușeni.

- Un curier de droguri, care transporta un kilogram de cocaina lichida in stomac, a fost reținut pe aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg. Potrivit unui comunicat al Serviciului Vamal din Rusia, drogurile erau ambalate in 32 de recipiente și erau aduse din Brazilia. Curierul urma sa primeasca 5 000…

- Un tanar de 22 de ani a tras, din mașina, focuri de arma catre o persoana pe care anterior a incercat sa o injunghie și o amenințase pe Facebook . Incidentul a avut loc pe o strada din Buftea. Cercetarile au aratat ca barbatul de 22 de ani conducea seara trecuta o mașina pe o strada din Buftea, insoțit…

- Un șofer care ar fi fost baut la volan intr-o intersecție din Capitala a fugit in viteza de poliția și jandarmeria care incercau sa-l scoata din mașina, dupa ce a lovit alte autoturisme din fața sa.

- Un tanar din Moldova ar fi oferit 200 de euro pentru a intra in posesia unui permis de conducere romanesc, cu semne clare de falsificare. Ieri, 12 octombrie, barbatul s-a prezentat in punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe direcția ieșire din țara.

- Un tanar de 19 ani a fost reținut, dupa ce a violat o femeie de 82 de ani. Inculpatul a fost acuzat și de tentativa de viol asupra unei fete de aceeași varsta, informeaza marți, 11 octombrie, Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița. Conform sursei citate, politistii Serviciului de Investigatii…