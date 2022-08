Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din județul Valcea a fost rapit, sechestrat și batut de patru persoane din Teleorman, dupa ce a cunoscut o femeie pe rețelele de socializare. IPJ Teleorman informeaza ca miercuri, Poliția a fost sesizata ca un tanar ar fi fost ținut impotriva voinței sale intr-un imobil din localitatea Branceni…

- Politistii damboviteni s-au autosesizat si au deschis dosar penal unui tanar de 17 ani din localitatea Doicesti, care a postat pe internet un film in care obliga trei copii sa se palmuiasca, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita.

- Un barbat de 29 de ani din municipiul resedinta s-a ales cu dosar penal pentru detinere de droguri dupa ce a uitat intr-un centru comercial din oras o borseta plina cu substante interzise, au informat, marti, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Un tanar de 18 ani a fost retinut pentru 24 de ore de catre politistii bistriteni in urma aparitiei unor imagini pe o retea de socializare in care acesta isi antrena cainii sa atace alte animale, potrivit comunicatului de presa remis luni de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud.…

- Aradeanul de 22 de ani care a ranit prin injunghierea cu un cutit, pe o strada din municipiul Constanta, un tanar de 27 de ani tot din judetul Arad, a fost retinut, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean, potrivit Agerpres.Potrivit IPJ Constanta, in cursul serii trecute, barbatul a fost…

- Un barbat in varsta de 56 de ani, din comuna Plopis, a decedat dupa ce sotia i-ar fi aplicat mai multe lovituri in torace si abdomen, femeia fiind arestata pentru infractiunea de violenta in familie, potrivit Agerpres.Potrivit unei informari de presa data publicitatii marti, de Inspectoratul de Politie…

- Un tanar de 19 ani din judetul Suceava, care ar fi trebuit sa se afle in arest la domiciliu, a fost implicat intr-o altercatie pe o strada din municipiul Bistrita, in urma careia doi barbati au fost agresati fizic de acesta si de alte doua persoane, potrivit buletinului de presa remis marti de Inspectoratul…

- Un tanar de 23 de ani si-a pierdut viata, iar o fata de 19 ani a fost ranita grav, duminica dimineata, intr-un accident produs pe DN 17, in localitatea Reteag din judetul Bistrita-Nasaud, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).