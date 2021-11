Un Taj Mahal mai mic, cadou pentru soție Un om de afaceri indian, in varsta de 52 de ani, a construit o replica la scara redusa a emblematicului Taj Mahal ca locuința pentru soția sa, in varsta de 27 de ani, transmite BBC. Anand Prakash Chouksey a construit „monumentul iubirii” in orașul Burhanpur din statul Madhya Pradesh situat in central Indiei. „A fost un cadou pentru soția mea, dar și pentru oraș, și oamenii sai”, a declarat Chouksey pentru BBC. Construcția a costat aproximativ 20 de milioane de rupii (199.000 de lire sterline; 260.000 de dolari) a mai spus el. Casa este formata din doua dormitoare principale care sunt situate pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

