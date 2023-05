Stiri pe aceeasi tema

- Un sucevean cere ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, dupa ce preotul a refuzat sa-l imparașeasca pentru ca a rupt legaturile cu tatal sau. „Hristos a inviat! Recent, am avut niște neințelegeri cu parinții mei și am decis sa plec de la ei. Tatal meu este recasatorit, iar mama…

- Un mirean sucevean cu știința de carte l-a provocat pe arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, pe tema datei Paștilor. ”O parte din episcopii și mitropoliții romani (ortodocși) lupta pe fața impotriva adevarului invederat științific care, conform indreptarului de spovedanie recunoscut de Patriarhia…

- Un sucevean apeleaza la arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, disperat ca partenera sa de viața este necredincioasa. „Ce sa fac daca partenera mea de viața este necredincioasa?”, a scris enoriașul. ”Convertiți-o la credința prin exemplul personal”, a raspuns IPS Calinic. The post Un sucevean…

- Un enoriaș sucevean a ridicat printr-o scrisoare adresata arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, problema plații monahilor din manastiri. ”Și unde mai e monahismul daca monahul iși ia plata? Monahii stau in manastiri și nu contribuie cu nimic la bunul ei mers? In lume platește cum poate…

- Un enoriaș sucevean a incercat sa-l traga in capcana pe arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, rugandu-l sa comenteze o afirmație a Inaltpreasfințitului Teodosie. „De ce susține Inaltpreasfințitul Teodosie sa nu ai prieteni deloc? Nu este bine. El fața de oameni este o persoana foarte independenta…

- Un credincios ortodox sucevean vrea sa știe de la arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, daca la Manastirea Hadgigadar dorințele pot fi indeplinite daca biserica este inconjurata in genunchi in sens invers. „Inaltpreasfinția Voastra, aș dori sa va intreb, noi, ca și credincioși ce aparținem…

- Un tanar sucevean in varsta de 23 de ani care vrea sa ridice o manastire in cinstea Maicii Domnului i-a cerut ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic. ”Ce trebuie sa fac?”, l-a intrebat tanarul. ”Faceți o adresa in acest sens catre exarhatul eparhiei din care faceți parte, in care…