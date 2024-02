Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 36 de ani, din Falticeni, a fost saltat in cursul zilei de marți, 27 februarie, de la propriul domiciliu. Asta nu inainte de a-i fi percheziționata locuința. Cosmin Alexandru Petrișor era cautat de autoritațile din Franța, care au și emis pe numele sau un mandat european de ...

- Trei romani, printre care se numara și cel puțin un sucevean, au fost reținuți și trimiși pachet in Franța. Acolo, aceștia fac obiectul unei vaste anchete privind furtul de catalizatoare auto. Gruparea a acționat in perioada februarie 2022 - februarie 2024 in zona de nord-vest a Franței. Pana acum ...

- O femeie de 42 de ani din municipiul Cluj-Napoca a fost victima unei inșelaciuni pusa la cale de un barbat din Timișoara. Victima a fost amenințata și cu bataia. Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Cluj-Napoca au pus in executare doua mandate de perchiziție domiciliara, in municipiul…

- Barbat de 37 de ani, din Targu Mureș, reținut de polițiștii din Alba: Ar fi sustras produse in valoare de 1.000 de lei din doua supermarketuri din Aiud Barbat de 37 de ani, din Targu Mureș, reținut de polițiștii din Alba: Ar fi sustras produse in valoare de 1.000 de lei din doua supermarketuri din Aiud…

- Fermierii au organizat in mai multe state europene demonstratii pentru a-si exprima furia fata de preturile scazute ale produselor, cresterea costurilor, importurile ieftine si constrangerile impuse de eforturile Uniunii Europene de a lupta impotriva schimbarilor climatice, cerand interventia autoritatilor.…

- Franța a caștigat Campionatul European de handbal masculin, dupa finala cu Danemarca, insa un handbalist din Hexagon are probleme mari cu legea. Handbalistul francez Benoit Kounkoud (26 de ani) a fost plasat in arestul poliției dupa o tentativa de viol intr-un club de noapte din Paris. Incidentul ar…

- Duminica, 14 ianuarie 2024, polițiștii din Suceava au fost sesizați ca la Spitalul municipal Falticeni a fost adus in coma de gradul IV un barbat de 58 de ani, Florentin Rusu, din comuna Foraști, care ulterior a fost transferat la Spitalul Județean Suceava, unde a intrat in stop cardio-respirator și…

- Un avion al companiei romanesti de zboruri charter Legend Airlines care transporta 303 pasageri indieni din Emiratele Arabe Unite spre Nicaragua a fost retinut la sol in Franta incepand de joi din cauza unor suspiciuni de ''trafic de persoane'', au anuntat vineri autoritatile franceze.