​Un submarin plin cu cocaină a fost interceptat în largul Spaniei Un submarin care plecase din America de Sud și care conținea o cantitate "importanta" de cocaina a fost interceptat duminica în largul coastelor nord-vestice ale Spaniei, au anunțat luni autoritațile spaniole, citate de AFP.



"Doua persoane au fost arestate" în cadrul acestei operațiuni, la Cangas, în apropiere de granița portugheza, a precizat un purtator de cuvânt al poliției. Aceasta regiune din nord-vestul Spaniei este una dintre porțile de intrare a drogurilor în Europa.



Potrivit unei surse apropiate anchetei, submarinul, cu o…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

