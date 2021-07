Stiri pe aceeasi tema

- O distanța mai mare intre dozele de vaccin anti-Covid-19 Pfizer duce la niveluri mai ridicate de anticorpi pe termen lung, chiar daca acestea nu sunt susținute mult timp dupa prima doza, arata unui studiu britanic citat vineri de Reuters.

- Specialiștii din Sanatate avertizeaza: Se prevede o creștere vertiginoasa a cazurilor de Covid-19, in Romania In ciuda faptului ca, in prezent, Romania are un numar scazut de cazuri, in aproximativ doua saptamani ne putem aștepta la o noua explozie. Potrivit surselor medicale, pe baza modelului de raspandire…

- Ministerul Sanatații anunța ca maine va afla daca in țara noastra a fost inregistrata varianta Delta a Covid-19. Totodata, responsabilii din sanatate anunța ca o alta tulpina face „concurența” tulpinii Delta, insa nici ea nu poate fi depistata la laboratoarele din țara. In perioada urmatoare ar urma…

- Aceasta doza de rapel este destinata sa ofere o protectie imunitara sporita persoanelor deja vaccinate cu primele doua doze.''Pfizer si BioNTech au constatat rezultate incurajatoare ale unor teste in curs pentru o a treia doza din vaccinul actual'', au explicat companiile care ''intentioneaza sa transmita…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate in Grecia 1.797 de noi infectari, mai mult decat dublu fața de raportarea anterioara - de 801 cazuri.Pentru a deschide turismul, principala resursa economica, Grecia a ridicat cea mai mare parte a restrictiilor pentru calatorii si activitati recreative și a eliminat…

- Infecțiile cu COVID-19 la adulți de toate varstele au scazut cu 80% la cinci saptamani dupa prima doza de vaccin Pfizer, Moderna sau AstraZeneca, potrivit unui studiu realizat in Italia, citat de Reuters. Primul astfel de studiu realizat de o țara din Uniunea Europeana asupra impactului real al campaniei…